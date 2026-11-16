Bruxelles réenchantée

Depuis deux ans, Pierre a disparu sans laisser la moindre trace. Aucun indice, aucune explication, seulement un silence obstiné que son fils Alex refuse d'accepter. Alors que ses recherches semblent vouées à l'échec, un livre étrange fait son apparition à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Entre ses pages, il découvre une autre Bruxelles, peuplée d'anciennes légendes et de forces occultes. Mais pourquoi ce livre surgit-il maintenant ? Qui se cache derrière ces révélations ? Et si les secrets qu'il renferme étaient liés à la disparition de Pierre ? Convaincu que son père cherche à lui transmettre un message, Alex s'engage dans une quête aussi fascinante que périlleuse, sans soupçonner jusqu'où cette piste pourrait le mener.