Lorsque sa mère disparaît sans explication, Mila doit apprendre à vivre avec Julien, son beau-père, chauffeur routier. A l'approche de Noël, elle espère encore secrètement son retour. Mais la vérité sur le Père Noël vient briser ses dernières illusions d'enfant. Mila déchire sa lettre... avant d'en écrire une nouvelle. De nouveaux souhaits qui pourraient permettre à Julien de tisser un véritable lien avec la fillette. Car derrière ces quelques voeux, se cache une douleur plus profonde. Et si Mila cherchait à combler l'absence de son père disparu trop tôt ? Au fil d'une aventure pleine d'émotions et de rebondissements, tous deux vont apprendre à se connaître. Mais certaines révélations pourraient bien bouleverser leur nouveau duo...