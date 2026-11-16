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#Roman francophone

Mila

Frédérique Roger

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Lorsque sa mère disparaît sans explication, Mila doit apprendre à vivre avec Julien, son beau-père, chauffeur routier. A l'approche de Noël, elle espère encore secrètement son retour. Mais la vérité sur le Père Noël vient briser ses dernières illusions d'enfant. Mila déchire sa lettre... avant d'en écrire une nouvelle. De nouveaux souhaits qui pourraient permettre à Julien de tisser un véritable lien avec la fillette. Car derrière ces quelques voeux, se cache une douleur plus profonde. Et si Mila cherchait à combler l'absence de son père disparu trop tôt ? Au fil d'une aventure pleine d'émotions et de rebondissements, tous deux vont apprendre à se connaître. Mais certaines révélations pourraient bien bouleverser leur nouveau duo...

Par Frédérique Roger
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Frédérique Roger

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Mila

Frédérique Roger

Paru le 16/11/2026

288 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791043760471
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