Mondialisation financière, technologie et crises

François Chesnais est né à Montréal le 22 janvier 1934, décédé le 28 octobre 2022 à Paris. Il fut économiste principal auprès de l'OCDE de 1962 à 1992, puis professeur associé à l'université Paris-13 et membre du Conseil scientifique d'Attac. A rebours du récit triomphant de la mondialisation, François Chesnais a développé une critique majeure du capitalisme financiarisé et de ses transformations contemporaines. Les auteurs reviennent sur une pensée pionnière qui éclaire la domination de la finance, les mutations du travail, les nouvelles formes de l'impérialisme et les contradictions écologiques et sociales du capitalisme. A travers l'oeuvre de François Chesnais se dessine une autre histoire de la mondialisation que sa version triomphante proclamée au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Contre le récit de la victoire définitive du marché, il a élaboré une critique sans cesse actualisée du capitalisme financiarisé, en montrant comment la libéralisation des marchés, la domination progressive du capital financier et l'affaiblissement des contre-pouvoirs ont transformé en profondeur les rapports entre économie, politique et société. Ce livre d'hommages retrace la cohérence et la fécondité d'une pensée qui fut parmi les premières, en France, à saisir la logique d'une " mondialisation à dominante financière ". De La mondialisation du capital (Alternatives éco nomiques) à La finance mondialisée (La Découverte), François Chesnais a analysé la constitution d'un nouveau régime d'accumulation fondé sur la déréglementation financière, la puissance des marchés de capitaux, l'en dettement généralisé et la domination des actionnaires. Mais son oeuvre éclaire aussi les transformations du travail, les nouvelles formes de l'impérialisme, la crise écologique, l'érosion des souverainetés étatiques et la montée des inégalités mondiales.