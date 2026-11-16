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Histoire du Western en France, de Joë Hamman à nos jours

Emilie Sureau

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Vous avez toujours voulu savoir comment le western est arrivé en France ? Il est apparu dans notre pays dans les années 1900 et a suscité un mouvement culturel sans précédent ! Les "westerners" et les "indianistes" se sont multipliés, animés par cette passion dévorante. Des ranchs ont vu le jour, accompagnés de manifestations, d'activités et de parcs thématiques tels que la célèbre Vallée des Peaux-Rouges et La Mer de Sable. Ces lieux emblématiques sont devenus des sanctuaires pour tous les amoureux de l'Ouest américain, offrant une immersion totale dans cet univers mythique. Au travers d'une iconographie riche en photos, articles de journaux et affiches, de récits et d'anecdotes, cet ouvrage, qui n'est ni un roman ni une encyclopédie, mais bien un livre historique sous la forme d'un "dictionnaire" , met en lumière, sur plusieurs dizaines d'années, ces endroits, ces personnalités, ces événements, ces associations qui ont fait l'histoire du western en France. Cette histoire mérite d'être célébrée et partagée, c'est une véritable aventure humaine, riche en couleurs et en émotions. Le livre est volontairement fractionné en plusieurs articles thématiques permettant ainsi de naviguer au gré de ses envies pour découvrir ou redécouvrir l'histoire du western en France. L'esprit western demeure bien vivant, découvrez-le !

Par Emilie Sureau
Chez Lavauzelle

|

Auteur

Emilie Sureau

Editeur

Lavauzelle

Genre

Histoire du cinéma

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Histoire du Western en France, de Joë Hamman à nos jours

Emilie Sureau

Paru le 16/11/2026

488 pages

Lavauzelle

55,00 €

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Scannez le code barre 9782702517284
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