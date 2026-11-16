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Grand est le corps de mon île

Lennox Honychurch

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La Dominique est la seule île des Antilles où les Kalinagos - le peuple autochtone que les Européens nommèrent "? caraïbe ? " - ont réussi à conserver une partie de leurs terres après que toutes les autres leur aient été volées. Lennox Honychurch retrace l'histoire remarquable de ce peuple, de son antique migration depuis le delta de l'Orénoque aux premiers siècles de sa résistance contre les conquérants espagnols, français et britanniques ? ; de sa phase de repli, à l'ère des plantations esclavagistes, jusqu'à sa renaissance culturelle et politique aux 20e et 21e siècles. Fruit de plusieurs décennies de recherche, l'ouvrage - riche de près d'une centaine de cartes, d'illustrations et de photographies - offre un éclairage inédit sur l'histoire longue de la Caraïbe depuis le point de vue des "? vaincus ? " et sur cette civilisation du canoë, du coton et du manioc qui constitue le tout premier socle de l'antillanité moderne.

Par Lennox Honychurch
Chez Atlantiques déchaînés

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Auteur

Lennox Honychurch

Editeur

Atlantiques déchaînés

Genre

Ouvrages généraux

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Grand est le corps de mon île

Lennox Honychurch

Paru le 16/11/2026

288 pages

Atlantiques déchaînés

20,00 €

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Scannez le code barre 9782492182440
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