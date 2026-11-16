Avec SOLAL, Yannick Vuagnoux, professeur d'apnée et de plongée, signe un roman d'aventure initiatique et fantastique dans lequel la découverte du monde marin accompagne le parcours d'un adolescent en quête de confiance et de sa place parmi les autres. Ancré dans l'univers de la Méditerranée, le récit aborde avec sensibilité le harcèlement scolaire, la solitude et le dépassement de soi. L'apprentissage de l'apnée devient progressivement, pour le jeune héros, un moyen de se reconstruire et de porter un autre regard sur lui-même. Puis, à mesure que Solal explore les profondeurs, le récit bascule vers le fantastique et dévoile un univers marin mystérieux, peuplé de créatures et de rencontres inattendues. A travers cette aventure, l'auteur invite les lecteurs à découvrir la richesse du monde sous-marin, tout en explorant des thématiques universelles : la différence, la transmission, le courage, l'amitié et le respect du vivant. Un roman destiné aux lecteurs à partir de 10 ans, qui mêle aventure, découverte de soi et imaginaire marin, et dont les thématiques peuvent également toucher un lectorat adulte.