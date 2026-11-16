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Les fonctions de l'Etat dans le domaine de la sécurité

Héritage Bita Heyeghe

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Les fonctions de l'Etat dans le domaine de la sécurité est le fruit d'une recherche doctorale consacrée à l'évolution du rôle de l'Etat dans la sécurité. Cette oeuvre montre que celui-ci ne se limite plus à protéger les personnes et les biens : il régule désormais un secteur privé de la sécurité, légitimé, mais encadré par lui au travers du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). L'auteur y met en lumière le rôle du juge administratif et du juge constitutionnel, garants de l'exclusivité étatique sur certaines missions, tout en permettant la collaboration du privé. Une étude approfondie qui expose les nouvelles limites entre sécurité publique et privée, tout en soulignant l'innovation des dispositifs de régulation du secteur privé.

Par Héritage Bita Heyeghe
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Héritage Bita Heyeghe

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Histoire du droit

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Les fonctions de l'Etat dans le domaine de la sécurité

Héritage Bita Heyeghe

Paru le 16/11/2026

412 pages

Le Lys Bleu

27,00 €

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Scannez le code barre 9791044049346
9791044049346
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