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#Roman francophone

Tiboutsac

Dieuner Exinvil

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Tiboutsac : le code de la paix raconte l'histoire de Tiboutsac, un enfant qui, après avoir tout perdu trop tôt, choisit de ne pas laisser la haine décider de son avenir. A travers un parcours semé d'obstacles, il forge son propre chemin de lumière, de pardon et de résistance intérieure. Face à la violence et à ses blessures, Tiboutsac découvre que la véritable force réside dans le coeur d'un enfant, plus puissant que n'importe quelle arme. Cet ouvrage est un voyage poignant et inspirant, une invitation à croire en l'humanité et à trouver la force de se relever, même dans les moments les plus sombres. Un message d'espoir et de résilience qui résonne auprès des jeunes, des parents, des enseignants et de tous ceux qui aspirent à un monde meilleur. Parce qu'au-delà des épreuves, Tiboutsac nous montre que la vraie force naît du coeur.

Par Dieuner Exinvil
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Dieuner Exinvil

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Tiboutsac

Dieuner Exinvil

Paru le 16/11/2026

132 pages

Le Lys Bleu

17,50 €

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Scannez le code barre 9791044031044
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