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La version deux

Vincent Litt

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2054. Un coup d'Etat orchestré par un cercle de ploutocrates fait basculer une société exsangue dans la dictature. Face aux pénuries organisées et aux libertés bafouées, Lucien, animateur culturel, devient malgré lui le visage de la résistance. Entouré de ses proches et des activistes du mouvement, il lutte pour reconquérir la démocratie. Déporté puis exilé, Lucien revient pourtant affronter les ruines de son pays. En 2060, le mouvement remporte les élections et croit avoir libéré la nation. Mais l'accalmie est de courte durée : deux ans plus tard, les ploutocrates reprennent le pouvoir. Comment Lucien, qui avait toujours choisi la parole apaisée plutôt que la confrontation, en vient-il à participer à l'attaque d'un tout-terrain se dirigeant vers une villa isolée ? Au coeur du mystère : un second discours écrit pour le 30 juin 2060 et retrouvé dans sa veste au Palais des Académies. Ces mots ont-ils transformé le pacifiste en combattant ?

Par Vincent Litt
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Vincent Litt

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

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La version deux

Vincent Litt

Paru le 16/11/2026

240 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791043763748
9791043763748
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