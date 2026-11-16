Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Imaginaire

Noir Astral

CJ Francis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ancien soldat devenu tueur à gages, Evan Moore, alias "Driss" , aspire à une nouvelle vie. Pour financer sa retraite, il décide de tenter un dernier coup : enlever Lou d'Anjeon-Vilans - Louise -, célèbre romancière française, contre une importante rançon. Mais rien ne se passe comme prévu. Contre toute attente, l'écrivaine accepte de le suivre dans son chalet isolé des Alpes du Sud. Dès lors, leur rencontre prend une tournure aussi étrange qu'inquiétante. Entre phénomènes surnaturels et sentiments naissants, Louise et Evan se retrouvent pris dans un engrenage infernal orchestré par une mystérieuse entité. Au coeur de cette étrange aventure, des révélations aussi inconcevables que terrifiantes les attendent, bouleversant toutes leurs certitudes sur la vie et la mort.

Par CJ Francis
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

CJ Francis

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noir Astral par CJ Francis

Commenter ce livre

 

Noir Astral

CJ Francis

Paru le 16/11/2026

200 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043763052
9791043763052
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.