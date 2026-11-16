Noir Astral

Ancien soldat devenu tueur à gages, Evan Moore, alias "Driss" , aspire à une nouvelle vie. Pour financer sa retraite, il décide de tenter un dernier coup : enlever Lou d'Anjeon-Vilans - Louise -, célèbre romancière française, contre une importante rançon. Mais rien ne se passe comme prévu. Contre toute attente, l'écrivaine accepte de le suivre dans son chalet isolé des Alpes du Sud. Dès lors, leur rencontre prend une tournure aussi étrange qu'inquiétante. Entre phénomènes surnaturels et sentiments naissants, Louise et Evan se retrouvent pris dans un engrenage infernal orchestré par une mystérieuse entité. Au coeur de cette étrange aventure, des révélations aussi inconcevables que terrifiantes les attendent, bouleversant toutes leurs certitudes sur la vie et la mort.