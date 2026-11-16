L'élue des deux mondes

Un monde magique peuplé de fées, de sorciers et de créatures mystérieuses ? Chrystal n'aurait jamais imaginé y mettre les pieds. Pourtant, après y avoir été projetée pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs, elle découvre un univers où l'équilibre vacille et où d'anciennes forces commencent à s'éveiller. Entourée de nouveaux alliés, elle se retrouve bientôt au coeur de secrets qu'elle n'aurait jamais soupçonnés. Mais derrière les dangers qui menacent ce monde se cache un mystère plus troublant encore : et si la véritable énigme était Chrystal elle-même ?