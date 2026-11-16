Le poussin dévora l'épervier

Ils voulaient sa mort. Il a choisi de conquérir son destin. Trahi et condamné par ceux qui convoitent sa femme et le royaume, Kossoba refuse de sombrer. Armé de foi, d'audace et d'une volonté inébranlable, l'ancien aventurier pêcheur renverse le roi Afolé et s'empare du trône de Kokpo. Mais son histoire ne s'arrête pas là. A travers ce conte initiatique et treize leçons de vie, il montre comment transformer la forfaiture, l'échec et l'adversité en force. Et si la véritable couronne à conquérir était la vôtre ?