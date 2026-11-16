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#Roman francophone

Le poussin dévora l'épervier

Bamidélé Vincent Atchou

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Ils voulaient sa mort. Il a choisi de conquérir son destin. Trahi et condamné par ceux qui convoitent sa femme et le royaume, Kossoba refuse de sombrer. Armé de foi, d'audace et d'une volonté inébranlable, l'ancien aventurier pêcheur renverse le roi Afolé et s'empare du trône de Kokpo. Mais son histoire ne s'arrête pas là. A travers ce conte initiatique et treize leçons de vie, il montre comment transformer la forfaiture, l'échec et l'adversité en force. Et si la véritable couronne à conquérir était la vôtre ?

Par Bamidélé Vincent Atchou
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Bamidélé Vincent Atchou

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Le poussin dévora l'épervier

Bamidélé Vincent Atchou

Paru le 16/11/2026

264 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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Scannez le code barre 9791043760112
9791043760112
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