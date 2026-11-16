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Il suffit de donner un ballon…

Fabrice Allain, Coralie Bénech

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"Le prof d'EPS n'a pas besoin de préparer ses cours, il donne un ballon". "L'EPS ne sert à rien, les élèves devraient avoir plus de français". Qui n'a jamais entendu ces affirmations ? Quelle place voulons-nous donner au corps et à ses apprentissages dans l'école et dans la société? Ce livre prend les préjugés à bras-le-corps. Chaque chapitre conteste une idée reçue et interroge les ambitions de l'éducation physique et sportive. Apprendre à engager son corps, à connaître ses possibilités et à rencontrer les autres touche à nos droits, à nos relations et à notre capacité d'inventer un avenir commun. Les auteurs défendent une éducation physique, sportive et artistique faite d'émotions et d'apprentissages partagés. Le dépassement de soi s'y nourrit de la rencontre, de la solidarité et de l'entraide. Une invitation à regarder autrement cette discipline et à débattre du projet de société qu'elle porte.

Par Fabrice Allain, Coralie Bénech
Chez Editions Syllepse

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Auteur

Fabrice Allain, Coralie Bénech

Editeur

Editions Syllepse

Genre

Pédagogie

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Il suffit de donner un ballon…

Fabrice Allain, Coralie Bénech

Paru le 16/11/2026

176 pages

Editions Syllepse

12,00 €

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