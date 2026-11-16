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La Dame Blanche de la Verne

Alain Arnaud

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Clémence, immigrée italienne, a construit sa vie dans le village de Collobrières, au coeur du massif des Maures, en Provence. Louisa et sa grand-mère Clémence sont liées par un amour sans failles. En dépit des épreuves que la famille traverse, son but est que sa petite-fille réussisse ses études de médecine et soit heureuse. A Marseille, la jeune femme partage sa colocation avec Candice, une étudiante au mental fragile. Alors que Clémence est rattrapée par la maladie, Louisa découvre le passé de Lila, sa mère disparue, et sa passion amoureuse de jeunesse, son attrait pour un lieu religieux exceptionnel : la "Chartreuse de la Verne" et des indices sur sa paternité inconnue. Autant d'évènements qui vont l'entraîner dans le monde inexpliqué du paranormal, jusqu'à être confrontée aux apparitions fantomatiques et troublantes d'une Dame blanche. Au bout de son cheminement entre le passé et l'avenir, Louisa trouvera-t-elle enfin le bonheur promis ?

Par Alain Arnaud
Chez Ex Aequo éditions

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Auteur

Alain Arnaud

Editeur

Ex Aequo éditions

Genre

Suspense romantique

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La Dame Blanche de la Verne

Alain Arnaud

Paru le 16/11/2026

152 pages

Ex Aequo éditions

15,00 €

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Scannez le code barre 9791038812314
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