Anthologie de l'éducation juive en France (XIXe-XXe siècles)

L'histoire du judaïsme français a souvent été écrite à partir de ses institutions, de ses élites ou de ses grands débats intellectuels. Cet ouvrage en propose une autre lecture : les structures éducatives, formelles et informelles, par lesquelles se sont élaborés des projets de transmission du judaïsme. De l'école au mouvement de jeunesse, du manuel d'instruction religieuse aux institutions de formation, ont été inventées des réponses différentes aux mêmes questions : que transmettre du judaïsme, à quelle fin, et dans quel rapport à la société française ? Ces projets éducatifs mobilisent des formes diverses de sociabilité, s'appuient sur des cadres institutionnels variés et traduisent des conceptions contrastées de la continuité juive. Selon les périodes, ils accompagnent l'acculturation, soutiennent l'ascension sociale, nourrissent des interrogations identitaires, répondent aux ruptures de l'histoire ou participent à la structuration progressive d'un champ éducatif juif. S'appuyant sur quinze études et plus de cinquante écrits et documents - souvent inédits ou peu exploités -, cette anthologie donne accès aux débats éducatifs à partir des textes eux-mêmes, en éclairant les choix, les tensions et les expériences qui ont façonné cet univers. Elle inscrit ainsi l'éducation juive dans les grandes questions de l'histoire de l'éducation en France. Yehouda Bitty est docteur en philosophie juive et maître de conférences à l'Institut académique Herzog (Israël), où il a fondé le département d'éducation juive. Spécialiste de l'histoire de l'éducation juive dans l'Europe moderne et contemporaine, il consacre ses travaux aux formes de transmission du judaïsme dans le contexte français. Il est notamment l'auteur de plusieurs études sur le franco-judaïsme et a dirigé en 2025 l'ouvrage Le Séminaire israélite de France : études, écrits, documents et souvenirs (Editions du Cerf), consacré à deux siècles d'histoire rabbinique et éducative. Ses recherches s'inscrivent à l'articulation de l'histoire intellectuelle, religieuse et pédagogique, avec une attention particulière portée aux pratiques et aux sources de la transmission. Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la Fondation Rothschild