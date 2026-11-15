Killigrew Street Hotel

Comment gâcher sa vie : Quitter l'Irlande au coeur de la nuit pour se réfugier à Londres ; Se faire entraîner dans une ruelle par un démon, être marqué et condamné à mourir ; Se retrouver avec un harceleur/sauveur mystérieux et mortellement séduisant. Avec des dents étrangement acérées... Flynn Je n'ai jamais demandé ça. Bon, d'accord, peut-être un peu. Après tout, le démon était indéniablement sexy - le remède parfait pour soigner mon coeur brisé. Mais je n'ai certainement pas signé pour devenir sa proie - car maintenant, ma poitrine brûle d'un froid glacial à mesure que la magie noire grandit en moi... et il reviendra pour la récupérer. Heureusement, j'ai un sauveur. Grand, ténébreux et beau, même si son style vestimentaire vintage est un peu prétentieux et que son aversion pour la lumière du soleil est quelque peu étrange... Mais s'il continue à me regarder comme si j'étais quelque chose qui vaut la peine d'être dévoré, je pourrais bien le laisser faire. Qu'est-ce qu'une mauvaise décision de plus ? Sebastián Cinq siècles m'ont appris trois règles : rester détaché, rester concentré, et ne jamais, jamais ressentir trop d'émotions. J'ai fondé Killigrew Street pour contrôler les bas-fonds surnaturels de Londres. Nous maintenons l'ordre dans l'ombre, nous préservons l'équilibre, et nous ne sauvons absolument pas de jolis garçons irlandais pour les enfermer dans notre hôtel. Sauf que, apparemment, c'est ce que nous faisons désormais. Il est marqué. Il est têtu. Il a cette habitude exaspérante de se jeter tête la première vers le danger sans aucun instinct de survie. Et c'est à moi de résoudre ce problème. Lorsque mes instincts protecteurs se transforment rapidement en sentiments, je sais que je devrais m'éloigner. Mais mon coeur froid et mort semble en avoir décidé autrement. Combien de temps vais-je pouvoir lui cacher ma véritable nature de vampire ? En attendant, le simple fait de le voir essayer de comprendre pourquoi tout le monde n'arrête pas de faire des blagues sur les chauves-souris devant moi est, il faut l'avouer... assez divertissant. Morsures et coeurs brisés est une romance MM pour adultes. On y trouve un vampire sur la défensive, en manque de contact physique, un humain golden retriever déterminé à faire tomber ses barrières, une famille de coeur unique en son genre, des loups sarcastiques, des scènes torrides, pas mal d'action avec des crocs, et une fin heureuse.