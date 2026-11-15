Ne jamais dire jamais

J'avais juré de ne jamais tomber amoureux de lui. La trahison d'un coéquipier. Une exclusion. Un secret dévoilé. Il n'en a pas fallu plus pour que ma vie vole en éclats. La punition pour mes erreurs passées va bien au-delà de l'exclusion, et ma pénitence ne peut venir que du pire enfer imaginable : un camp d'été. Passer dix semaines à m'occuper d'une bande de gamins est déjà assez pénible, mais ça empire encore quand je rencontre mon nouveau collègue animateur. Le traître en personne. Kaleb LaMothe. Etre obligés de coexister ajoute encore plus de tension à nos relations déjà fragiles, mais cela nous pousse aussi à découvrir des facettes plus profondes l'un de l'autre. Jusqu'à ce que l'animosité se transforme en un sentiment bien plus dangereux. Une attirance si puissante que j'en oublie pourquoi je me retrouve coincé en pleine nature. Et si je ne fais pas attention, je risque de perdre autre chose encore. Comme mon coeur.