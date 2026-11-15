Mon Bugey Passionnément

"Citoyen des terroirs" du monde entier, François Dubout a des attaches très fortes dans le Nord de la France, en Bretagne, sur la Côte d'Azur, en Asie, au Canada où vit une partie de sa famille... et même en Estonie ! Son refuge intime se trouve pourtant dans ce petit coin du département de l'Ain qu'il a choisi de nous offrir en partage. Des souvenirs, des paysages, des saveurs, une belle histoire - parfois tragique - et surtout la rencontre des hommes et des femmes qui ont façonné et qui font vivre ce territoire. Le programme est simple mais gourmand. "Son éloge du Bugey traduit à la fois la convivialité particulière de cette région bercée par des paysages restés sauvages et splendides et la personnalité de son auteur animé d'un humanisme indéfectible, qui chante l'amour des traditions et des hommes simples et honnêtes avec lesquels il fait bon vivre". Christian Daligand (avant-propos) "S'il est un territoire qui proclame ses passions avec un esprit qui lui est propre, c'est bien le Bugey. Merci à François Dubout, lancé sur les pas de Lamartine et de Brillat-Savarin, d'en être à la fois le pasteur et le passeur". Périco Légasse (préface)