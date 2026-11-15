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Poèmes perdus

Jean-Michel Nzikou

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L'ensemble des textes réunis ici est le fruit d'une collecte de poèmes perdus. Perdus au sens d'une parole jetée en pure perte, échappée des replis secrets d'une âme ; de ces mots que l'on ne saurait retenir. Ils traduisent le désir radical d'oser la rencontre avec l'altérité, dévoilant l'épanchement d'un coeur qui plaide, en toute bonne foi, sa totale naïveté. Il faut entendre ici la "naïveté" dans son sens traditionnel : celle d'un être contemplatif et vibrant, capable de s'émouvoir, selon Rainer Maria Rilke, face à la mélodie des choses et à l'ordinaire de la vie.

Par Jean-Michel Nzikou
Chez Editions Acoria

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Auteur

Jean-Michel Nzikou

Editeur

Editions Acoria

Genre

Poésie

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Poèmes perdus

Jean-Michel Nzikou

Paru le 15/11/2026

144 pages

Editions Acoria

16,00 €

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Scannez le code barre 9782355722431
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