L'ensemble des textes réunis ici est le fruit d'une collecte de poèmes perdus. Perdus au sens d'une parole jetée en pure perte, échappée des replis secrets d'une âme ; de ces mots que l'on ne saurait retenir. Ils traduisent le désir radical d'oser la rencontre avec l'altérité, dévoilant l'épanchement d'un coeur qui plaide, en toute bonne foi, sa totale naïveté. Il faut entendre ici la "naïveté" dans son sens traditionnel : celle d'un être contemplatif et vibrant, capable de s'émouvoir, selon Rainer Maria Rilke, face à la mélodie des choses et à l'ordinaire de la vie.