L'alliance de la lumière et des célestes

Satan veut en finir avec la magie. Il ordonne aux redoutables Dracos blancs de créer une machine capable d'extraire l'humanité du monde fantastique et de la priver de ses pouvoirs. Sans dragons, phénix, griffons, fées ni alliés célestes, Shiguro et ses compagnons devront affronter un ennemi qu'ils ne peuvent vaincre par leur seule force, alors que Kehtel devra redoubler de sagesse et de perspicacité pour contribuer à une éventuelle victoire. Leur quête les mène vers de nouvelles civilisations, tandis que chaque décision rapproche un peu plus les deux univers du point de rupture. Dans ce troisième et dernier tome, les coalitions vacillent, les dangers se multiplient et l'issue du conflit dépend plus que jamais des choix de nos héros. Pourront-ils sauver l'humanité sans condamner la magie ?