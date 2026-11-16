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Etat d'âme

Mimi Maucot

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Etat d'âme est un cri du coeur face aux dérives d'une société où le profit, le pouvoir et les inégalités semblent primer sur l'humain. Fort de sept décennies d'observations et d'expériences, Maucot Mimi livre un regard critique et sans concession sur les institutions, les médias, la politique et les transformations du monde moderne. Entre indignation, questionnements et réflexions personnelles, il invite chacun à remettre en cause les idées reçues, à préserver sa liberté de pensée et à repenser son rapport à la société. Un témoignage engagé qui interpelle : jusqu'où accepterons-nous les contradictions du système ?

Par Mimi Maucot
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Mimi Maucot

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Vie chrétienne

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Etat d'âme

Mimi Maucot

Paru le 16/11/2026

300 pages

Le Lys Bleu

24,50 €

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Scannez le code barre 9791043763021
9791043763021
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