En 2018, Jean-Luc Tieauxpes reçoit une lettre anonyme qui ravive un secret enfoui depuis cinquante ans. Le message est sans équivoque : le pacte doit être respecté, et quiconque le rompt risque la mort. Tout commence en 1968, alors âgé de dix ans, Jean-Luc explore la grotte des Faux-Monnayeurs, près de Millau, avec sa demi-soeur Nadine et leur amie Catherine. Leur découverte d'une salle secrète templière les propulse mystérieusement au XIIIe siècle, au coeur de La Couvertoirade médiévale. De cette aventure naît un serment de silence que tous trois doivent respecter. Mais lorsque Nadine meurt dans des circonstances suspectes en 1986, Jean-Luc comprend que quelqu'un est prêt à tout pour préserver ce secret. Entre suspense, mystères templiers et voyage dans le temps, La grotte des Faux-Monnayeurs entraîne le lecteur dans une aventure où le passé menace à chaque instant de bouleverser le présent.