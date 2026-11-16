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Hymne à la vie

James Boscariol

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Inspiré par les paysages des Cévennes, les voyages et les épreuves de la vie, Hymne à la vie est un recueil de poèmes qui célèbre la beauté du monde et les joies simples du quotidien. A travers une écriture sincère et accessible, James Boscariol explore l'amitié, la nature, le courage et la résilience face à la maladie. Chaque poème invite à ralentir, à contempler ce qui nous entoure et à apprécier pleinement l'instant présent. Un hymne à l'existence, empreint d'humanité et d'espoir, qui rappelle que, malgré les difficultés, la vie mérite d'être savourée.

Par James Boscariol
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

James Boscariol

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Hymne à la vie

James Boscariol

Paru le 16/11/2026

196 pages

Le Lys Bleu

20,00 €

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Scannez le code barre 9791043761164
9791043761164
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