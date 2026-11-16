Inspiré par les paysages des Cévennes, les voyages et les épreuves de la vie, Hymne à la vie est un recueil de poèmes qui célèbre la beauté du monde et les joies simples du quotidien. A travers une écriture sincère et accessible, James Boscariol explore l'amitié, la nature, le courage et la résilience face à la maladie. Chaque poème invite à ralentir, à contempler ce qui nous entoure et à apprécier pleinement l'instant présent. Un hymne à l'existence, empreint d'humanité et d'espoir, qui rappelle que, malgré les difficultés, la vie mérite d'être savourée.