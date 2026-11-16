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La Vraie Nature du Yoga

Annie Meunier

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Le Yoga est un voyage à travers plusieurs millénaires d'histoire, une invitation au cheminement personnel intérieur, sans frontières, dédié à la vie qui nous anime au coeur de notre pure humanité. Il prend racine dans le passé lointain de ses origines, s'incarne au présent grâce à une transmission vivante et ininterrompue, et se prolonge vers l'avenir par un trésor de connaissances. Un tel savoir est capable d'inscrire, au coeur de chaque instant comme dans la promesse du futur, un profond sentiment d'accomplissement et de sérénité, au-delà des vicissitudes de l'existence. Parcourir ces pages, c'est à la fois commencer et poursuivre sa marche sur la Voie du Yoga.

Par Annie Meunier
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Annie Meunier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Yoga

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La Vraie Nature du Yoga

Annie Meunier

Paru le 16/11/2026

240 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791043760891
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