La Vraie Nature du Yoga

Le Yoga est un voyage à travers plusieurs millénaires d'histoire, une invitation au cheminement personnel intérieur, sans frontières, dédié à la vie qui nous anime au coeur de notre pure humanité. Il prend racine dans le passé lointain de ses origines, s'incarne au présent grâce à une transmission vivante et ininterrompue, et se prolonge vers l'avenir par un trésor de connaissances. Un tel savoir est capable d'inscrire, au coeur de chaque instant comme dans la promesse du futur, un profond sentiment d'accomplissement et de sérénité, au-delà des vicissitudes de l'existence. Parcourir ces pages, c'est à la fois commencer et poursuivre sa marche sur la Voie du Yoga.