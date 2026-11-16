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La beauté du monde

Michel Dessaigne

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Un chantier de cathédrale au treizième siècle... Le puissant margrave de Misnie impose à son architecte de sculpter la plus belle femme du monde : Uta de Ballenstedt. Or celle-ci a disparu depuis deux siècles. Qui a donc servi de modèle au génial sculpteur ? Quelles passions sa beauté a-t-elle provoquées en son temps pour susciter encore l'admiration des siècles après ? Car on ne sait qui gît sous les dalles de la cathédrale de Naumburg, classée par l'Unesco en 2018. Une jeune moniale sans doute. L'auteur nous livre une enquête sur les traces des bâtisseurs du moyen âge et des femmes enfermées dans des couvents, souvent anonymes, parfois issues de puissantes familles rivales. Au-delà d'une intrigue parfois cruelle pour celle qui donna ses traits à la statue, l'histoire de ce chef d'oeuvre nous interpelle : comment représenter la beauté ? Découle-t-elle d'un simple savoir-faire ou vient-elle d'une mystérieuse inspiration ? Peut-on se l'approprier si elle n'est partagée ?

Par Michel Dessaigne
Chez Ex Aequo éditions

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Auteur

Michel Dessaigne

Editeur

Ex Aequo éditions

Genre

Moyen Age

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La beauté du monde

Michel Dessaigne

Paru le 16/11/2026

144 pages

Ex Aequo éditions

14,00 €

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Scannez le code barre 9791038812291
9791038812291
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