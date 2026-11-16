De Mémoire de Femme

Ce récit retrace la vie et les combats de l'autrice, dans notre pays où l'égalité des sexes ne triomphe pas encore, et où les femmes doivent souvent revendiquer leurs droits. Car, et malgré le militantisme mené depuis des décennies, le règne du patriarcat s'accroche encore à ses privilèges. Cet asservissement subsistera-t-il encore longtemps ? Témoignage poignant, où le fait de résister à la société ou à son entourage reste fréquemment une épreuve difficile à franchir. Il faut se battre pour ne pas perdre ses rêves en chemin, et garder en soi la soif de liberté. Pour y parvenir, il faut dénouer des liens, briser des chaînes. C'est à travers cette trame que l'autrice raconte une prise de conscience, sa lutte contre la phallocratie, et parfois contre elle-même. Un chemin parcouru d'embûches où la Nature et la spiritualité lui viendront en aide. Au cours de ce cheminement, un souvenir enfoui va refaire surface et donner du sens à quelques bribes mémorisées, fragments de scènes de sa vie qu'elle croyait sans importance : celui d'un viol subi dans son enfance.