Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Roman francophone

De Mémoire de Femme

Marie-Pierre Hage

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce récit retrace la vie et les combats de l'autrice, dans notre pays où l'égalité des sexes ne triomphe pas encore, et où les femmes doivent souvent revendiquer leurs droits. Car, et malgré le militantisme mené depuis des décennies, le règne du patriarcat s'accroche encore à ses privilèges. Cet asservissement subsistera-t-il encore longtemps ? Témoignage poignant, où le fait de résister à la société ou à son entourage reste fréquemment une épreuve difficile à franchir. Il faut se battre pour ne pas perdre ses rêves en chemin, et garder en soi la soif de liberté. Pour y parvenir, il faut dénouer des liens, briser des chaînes. C'est à travers cette trame que l'autrice raconte une prise de conscience, sa lutte contre la phallocratie, et parfois contre elle-même. Un chemin parcouru d'embûches où la Nature et la spiritualité lui viendront en aide. Au cours de ce cheminement, un souvenir enfoui va refaire surface et donner du sens à quelques bribes mémorisées, fragments de scènes de sa vie qu'elle croyait sans importance : celui d'un viol subi dans son enfance.

Par Marie-Pierre Hage
Chez Ex Aequo éditions

|

Auteur

Marie-Pierre Hage

Editeur

Ex Aequo éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De Mémoire de Femme par Marie-Pierre Hage

Commenter ce livre

 

De Mémoire de Femme

Marie-Pierre Hage

Paru le 16/11/2026

128 pages

Ex Aequo éditions

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038812277
9791038812277
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.