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Les Historiettes de Fismes

Bruno Dehaye

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Présentées sous la forme d'un calendrier, Les Historiettes de Fismes proposent une traversée origi-nale de l'histoire de la ville, à raison d'un récit par jour, du 1er janvier au 31 décembre Des premières traces d'occupation humaine aux événements du XXIe siècle, c'est tout un passé qui ressurgit au fil des pages. Chaque notule éclaire un aspect de la vie fismoise : grands événe-ments historiques, anecdotes oubliées, faits divers, personnages singuliers ou scènes de la vie quotidienne. Les épisodes les plus sérieux côtoient les plus insolites, tandis que les fêtes et les danses viennent rappeler que l'histoire est aussi faite de joies, de rencontres et de moments de légèreté. Fruit de nombreuses années de recherches, Bruno Dehaye fait revivre la mémoire de Fismes et invite le lecteur à redécouvrir sa ville sous un jour nouveau. Une plongée dans l'histoire locale, où la petite histoire rejoint souvent la grande.

Par Bruno Dehaye
Chez Ex Aequo éditions

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Auteur

Bruno Dehaye

Editeur

Ex Aequo éditions

Genre

Histoire régionale

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Les Historiettes de Fismes

Bruno Dehaye

Paru le 16/11/2026

256 pages

Ex Aequo éditions

22,00 €

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Scannez le code barre 9791038812253
9791038812253
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