Mages Assassins & Autres Marginaux

Cette fois-ci, mentir ne suffira peut-être pas à sauver tout le monde. Ni moi. Et cette fois, mentir ne sauvera peut-être personne. Même pas moi. Ma vie a atteint des sommets de bizarrerie. J'ai commencé comme escroc psychique, et me voilà aujourd'hui agent de MagiPol, et pas n'importe lequel : la main droite de la capitaine Blythe, et la personne en qui elle a le plus confiance. Enfin... si elle savait. Parce qu'en secret, je travaille aussi avec Darius King. Son ennemi juré, maître de la guilde du Corbeau et Marteau, et cible numéro un du Consilium. Oh, le Consilium, c'est cette organisation secrète implantée dans les plus hauts échelons du MPD. Leur objectif ? Prendre le contrôle du monde. Ou le détruire. On hésite encore. "On" , c'est Blythe et moi. Et Darius et moi. Mais certainement pas Blythe et Darius. Comme je disais : c'est compliqué. Le pire, c'est qu'ils savent qu'on enquête. Leur plan est déjà en marche, et si on ne les arrête pas à temps, le monde mythique basculera - et plus rien ne sera comme avant. #Magie #PouvoirsPsychiques #Complots