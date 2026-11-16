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Les Fûts de Joséphine

Eric Castaignède

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Bordeaux, novembre 1820. Au décès de son père et après huit années d'absence, Joséphine Fleurant revient dans sa ville natale. Au faubourg des Chartrons, elle retrouve la tonnellerie familiale, autrefois prospère, désormais au bord de la faillite. Bien décidée à vendre l'entreprise pour conserver sa liberté, la jeune femme va pourtant se laisser gagner par l'attachement des vieux compagnons de son père à la maison Fleurant. Dans ce Bordeaux du XIXe siècle, où le commerce du vin fait et défait les fortunes, cette femme de caractère devra se battre pour faire entendre cette voix singulière dans ce monde réservé d'ordinaire aux hommes. Au-delà de ces combats qui ont fondé la plupart des grandes dynasties d'artisans bordelais, la véritable quête de l'auteur ne serait-elle pas celle du lien qui l'unit personnellement à Joséphine ?

Par Eric Castaignède
Chez Terres de l'Ouest

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Auteur

Eric Castaignède

Editeur

Terres de l'Ouest

Genre

Aquitaine

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Les Fûts de Joséphine

Eric Castaignède

Paru le 16/11/2026

232 pages

Terres de l'Ouest

15,00 €

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Scannez le code barre 9782488566414
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