L'histoire de l'entreprise Cozzi est tout d'abord celle d'une famille, marquée par plusieurs générations d'entrepreneurs et de bâtisseurs, dont l'histoire continue de s'écrire. C'est aussi celle d'un territoire rural niché au coeur des Alpes du Sud, avec ses roches, sa terre, ses montagnes, ses rivières... et ses villages, où les habitants se transmettent, eux aussi, une façon de vivre et un attachement viscéral à leur "pays" . Dans un siècle de bouleversements et d'évolutions techniques, c'est enfin la riche et fraternelle histoire des compagnons qui ont oeuvré, sans relâche et par tous les temps, pour le bien public.