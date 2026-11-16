Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Essais

Cozzi

Maryline Féraud, Michel Cozzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire de l'entreprise Cozzi est tout d'abord celle d'une famille, marquée par plusieurs générations d'entrepreneurs et de bâtisseurs, dont l'histoire continue de s'écrire. C'est aussi celle d'un territoire rural niché au coeur des Alpes du Sud, avec ses roches, sa terre, ses montagnes, ses rivières... et ses villages, où les habitants se transmettent, eux aussi, une façon de vivre et un attachement viscéral à leur "pays" . Dans un siècle de bouleversements et d'évolutions techniques, c'est enfin la riche et fraternelle histoire des compagnons qui ont oeuvré, sans relâche et par tous les temps, pour le bien public.

Par Maryline Féraud, Michel Cozzi
Chez Le naturographe éditions

|

Auteur

Maryline Féraud, Michel Cozzi

Editeur

Le naturographe éditions

Genre

Marques et modèles automobiles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cozzi par Maryline Féraud, Michel Cozzi

Commenter ce livre

 

Cozzi

Maryline Féraud, Michel Cozzi

Paru le 16/11/2026

148 pages

Le naturographe éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487998049
9782487998049
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.