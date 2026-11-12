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#Roman francophone

Le don du père

Giuseppe Santoliquido

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"A l'âge où les questions affluent sur les choix et la liberté, certaines choses ne vous échappent pas, et notamment que très tôt, dans la vie, il peut être déjà trop tard". Alors que son père vit ses derniers jours, l'auteur interroge le destin de cet homme qu'il percevait comme faible et auquel, dans l'arrogance de sa jeunesse, il ne voulait surtout pas ressembler. Immigré italien arrivé très jeune en Belgique et devenu mécanicien à contrecoeur, ce père rêvait en réalité d'être avocat. Marqué du sceau de la fatalité, son parcours fut fait d'une série de déroutes succédant à de brèves périodes de lumière. Et pourtant, à l'heure des choix, il mit son garage en péril pour que son fils suive sa propre voie, celle des lettres, témoignant d'une abnégation dont celui-ci ne mesura la portée que bien plus tard.

Par Giuseppe Santoliquido
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Giuseppe Santoliquido

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Le don du père

Giuseppe Santoliquido

Paru le 12/11/2026

240 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073143716
9782073143716
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