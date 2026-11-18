"Dans mon coeur, j'honorerai Noël et je le chérirai tout au long de l'année. Oui, je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Que les trois esprits veuillent bien soutenir ma bonne résolution". Découvrez ou redécouvrez le grand classique de Charles Dickens dans une nouvelle traduction de Jean Claude Mallé, merveilleusement illustré. Conte moral teinté de fantastique, Un chant de Noël dénonce les inégalités sociales tout en célébrant la solidarité et la générosité propres aux fêtes de fin d'année. Préface de Céline Prest, agrégée d'anglais et spécialiste de littérature victorienne. Lauréate du prix de la Chancellerie en 2017 ainsi que du prix de la Dickens Society en 2018, elle est l'autrice de la monographie Le Spectre du document dans l'oeuvre romanesque de Charles Dickens parue aux éditions Honoré Champion (2023). Charles Dickens (1812-1870) est l'un des plus grands romanciers de l'époque victorienne. Issu d'un milieu modeste, il dépeint les injustices de son temps à travers des récits mêlant critique sociale et personnages inoubliables. Révélé par le succès des Papiers posthumes du Pickwick Club et d'Oliver Twist, il s'impose rapidement comme une figure majeure de la littérature britannique. Un chant de Noël, son conte le plus célèbre, a depuis inspiré de nombreuses adaptations. Edition reliée. L'ouvrage est imprimé sur un papier bouffant Holmen Book crème. La couverture est imprimée sur un papier couché, et est ornementée d'un vernis sélectif et d'un marquage à froid.