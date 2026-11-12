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#Roman francophone

Fragrancia

Paul Richardot

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Et si vous pouviez revivre vos souvenirs les plus précieux à travers leurs parfums ? Cette immersion dans le passé, c'est ce que propose l'entreprise Fragrancia à une poignée d'élus grâce à la SVM, une substance psychotrope. Mais, tandis que des filières illégales se multiplient, Fragrancia est contrainte de rendre son activité secrète. Officiellement, Hélias est aromathérapeute. En réalité, il se forme à devenir un olfate de Fragrancia, un de ces savants capables de traduire un souvenir en formule chimique. Qui aurait cru que l'hypersensibilité dont il souffre lui permettrait de développer un odorat hors du commun ? Cependant, quand il croise la route de Nora, bras droit de la fondatrice, prête à tout pour défendre les intérêts de Fragrancia comme les siens, il se retrouve mêlé à une enquête policière et découvre bientôt que le crime aussi a une odeur... Un ouvrage singulier qui semble détenir la formule du succès. Téa Antonietti, Harper's Bazaar France.

Par Paul Richardot
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Paul Richardot

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Fragrancia

Paul Richardot

Paru le 12/11/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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