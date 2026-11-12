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#Roman francophone

Un Noël à Caméline

Aurélie Haderlé

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Cinq ans se sont écoulés depuis que Gabriel, son ami d'enfance à qui elle avait ouvert son coeur, est parti en Italie... Naïs ne peut l'oublier. A Caméline, joli village entre Ventoux et Luberon, la dynamique jeune femme veille toujours sur la propriété familiale et ses champs de lavande. Sa vie est loin d'être un long fleuve tranquille ! Mais, bien entourée par Emilie et Esteban, son nouvel ouvrier agricole à la présence rassurante, Naïs peut mener de front ses engagements, dont l'organisation d'un marché de Noël. Car les fêtes approchent, auprès de ceux qu'elle aime. Gabriel, lui, manque à l'appel. Reviendra-t-il un jour ? Nouvelles arrivées au mas, révélations et rebondissements vont ponctuer ces jours d'hiver provençal.

Par Aurélie Haderlé
Chez Editions De Borée

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Auteur

Aurélie Haderlé

Editeur

Editions De Borée

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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Un Noël à Caméline

Aurélie Haderlé

Paru le 12/11/2026

320 pages

Editions De Borée

8,90 €

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