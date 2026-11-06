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#Roman étranger

Croc-Blanc

Jack London

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Croc-Blanc, fils d'un loup et d'une mère mi-louve mi-chienne, fait ses premiers pas de louveteau dans le Boréage, terre sauvage du Grand Nord. Rapidement adopté par des Indiens, il découvre ce qu'est la vie domestique d'un chiot. L'agressivité des hommes et les dures lois de la nature laissent peu de place à la douceur dans le quotidien de Croc-Blanc. Entre chien et loup, il ne sait pas qui il est. De rencontres en aventures, trouvera-t-il sa voie ? Croc-Blanc nous transporte dans le Grand Nord. Une occasion de partir à la découverte d'espaces aussi immenses que contrastés, aussi hostiles que fascinants. Tout aussi fascinant, le loup est l'objet de tous les fantasmes. Une bien mauvaise réputation bâtie sur la méconnaissance de cet animal qui ne s'est jamais vraiment laissé domestiquer. Croc-Blanc est acheté par Beauty Smith qui, pour de l'argent, l'oblige à se battre. Dans de nombreux pays, des combats d'animaux sont encore organisés. Pour quelles raisons les hommes apprécient-ils ce spectacle souvent cruel ? Ce que Croc-Blanc ne sait pas d'instinct, il l'apprend en observant sa mère. L'inné et l'acquis semblent donc se compléter dans le comportement animal comme dans l'apprentissage humain. Pour autant, la frontière entre ces deux notions n'est pas si nette. La mère de Croc-Blanc, mi-louve mi-chienne, est métisse. Le métissage est un phénomène naturel et universel qui concerne tous les aspects de notre vie quotidienne. Une leçon de tolérance.

Par Jack London
Chez Points

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Auteur

Jack London

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Croc-Blanc

Jack London trad. Francis Kerline

Paru le 06/11/2026

252 pages

Points

8,40 €

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