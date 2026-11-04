Elles auraient dû écouter cet avertissement : Ne le laissez pas entrer. Après la mort brutale de son mari, Nina rencontre Nick Radcliffe, un homme doux et attentionné qui s'installe peu à peu dans sa vie et dans son coeur. Nick est parfait en tous points, trop, peut-être ? Ash, la fille de Nina, se méfie. Déterminée à protéger sa mère, elle fouille dans le passé de ce mystérieux prince charmant... et ne tarde pas à le regretter. Dans la ville voisine, Martha voit son époux, Alistair, s'absenter de plus en plus souvent. Malgré ses explications rassurantes, un malaise persistant s'installe. Quelque chose ne tourne pas rond. Que cache-t-il ? Mais il est déjà trop tard pour Nina, Ash et Martha : la vérité, lorsqu'elle éclate, est bien plus sombre qu'elles ne l'imaginaient. Lisa Jewell, autrice best-seller et reine du suspense psychologique, nous offre un nouveau roman oppressant comme elle sait si bien les écrire. "Palpitant. Choquant. Magistral". Freida McFadden, autrice de La Femme de ménage "Une véritable masterclass en suspense... Lisa Jewell maîtrise l'art de tordre les fils du mensonge avec une menace croissante, nous offrant l'un des antagonistes les plus glaçants et perturbants que j'aie rencontrés depuis longtemps". Alex Michaelides, auteur de Dans son silence "Personne - personne - ne fait ça mieux que Lisa Jewell. Elle peuple ses intrigues ingénieuses de personnages profondément réalistes. Ne le laissez pas entrer est le meilleur livre de sa carrière". A. J. Finn, auteur de La Femme à la fenêtre "Un thriller envoûtant et tortueux". Gillian McAllister, autrice de Jusqu'à ce que la vérité nous sépare "Totalement captivant, diaboliquement intelligent". Andrea Mara, autrice de Toutes ses fautes "Je l'ai dévoré en 24 heures. Stupéfiant, choquant, sublime". Liz Nugent, autrice de Oliver ou La fabrique d'un manipulateur "Absolument brillant". Mark Edwards, auteur de Le Berceau de la peur "Un récit intelligent et complexe, peuplé de personnages inoubliables. Vous serez sur le qui-vive dès le départ, et l'histoire ne cesse de devenir de plus en plus palpitante au fur et à mesure. Annulez tout ce que vous aviez prévu tant que vous ne l'avez pas terminé ! " Jane Casey, autrice de Laissée pour morte "Quelle leçon de maîtrise dans la construction de l'intrigue et du suspense ! Lisa Jewell est tout simplement géniale". Sabine Durrant, autrice de Ce que tu veux