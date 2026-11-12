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Mes jeunes années

Johnny Clegg

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Vous l'avez vu bondir sur scène, frappant le sol du pied, devant des foules électrisées. Vous avez chanté Asimbonanga et Scatterlings of Africa, dansé au son des albums de Juluka puis de Savuka, célébré le militant anti-apartheid, inlassable défenseur de la culture africaine. Mais connaissez-vous ce gamin, fils d'une mère anticonformiste et petit-fils d'immigrés juifs, qui écumait les rues de Johannesbourg au son des rythmes zoulous et au mépris des lois qui divisaient son pays ; cet adolescent qui rêvait, le soir, devant les cafés, bercé par la guitare de Charlie Mzila et dont la musique allait devenir toute la vie ? Dans ce livre traduit par son manager et ami Claude Six qui paraît pour la première fois en français, Johnny Clegg raconte ses débuts : les nuits dans les foyers de travailleurs migrants, les arrestations, l'apprentissage d'une langue, d'une danse, d'un monde. L'histoire d'un garçon qui a compris que l'identité peut être un choix, et que le foyer est un lieu que l'on quitte et où l'on revient, aussi sûrement que les saisons se suivent. Une plongée au coeur de tout ce qui a fait de lui cet artiste transculturel qui a su toucher le coeur de millions de personnes en Afrique du Sud et dans le monde. A propos de l'auteur JOHNNY CLEGG grandit au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Il habite un temps en Zambie au moment de l'indépendance en 1964, avant de rejoindre Johannesbourg avec sa famille à l'âge de six ans. Avec Sipho Mchunu, il forme le groupe multiracial Juluka en 1979 : leur chanson Scatterlings of Africa lance leur carrière internationale et permet au groupe de se produire en Europe et aux Etats-Unis. En 1986, Johnny Clegg forme ensuite Savuka avec lequel il compose de nombreux morceaux qui seront emblématiques de sa carrière, notamment Asimbonanga, Great Heart et The Crossing. Il décède le 16 juillet 2019, à l'âge de soixante-six ans, des suites d'une longue maladie.

Par Johnny Clegg
Chez HarperCollins France

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Auteur

Johnny Clegg

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Mes jeunes années

Johnny Clegg

Paru le 12/11/2026

432 pages

HarperCollins France

21,50 €

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