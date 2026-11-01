Tremblement, un livre-CD MP3, est coédité avec Athénor, centre national de création de musique contemporaine de Saint-Nazaire qui a accompagné et porté la partie musicale du projet. Ce nouveau recueil de Samira Negrouche, l'une des voix majeures de la poésie contemporaine de langue française, prend la forme d'un objet unique, né d'une collaboration artistique avec la compositrice Floy Krouchi. "L'image du tremblement s'est imposée face aux sidérations multiples qui nous entourent, à notre désir profond de nous reconnecter à un souffle de vie, au mouvement essentiel de nos cellules et de nos cycles biologiques. Le tremblement aussi comme figure de libération des énergies volatiles, sismiques au sens le plus large, et du retour à un rythme plus apaisé, celui de la mer par exemple, des feuilles des arbres, de nos souffles. Notre tremblement se veut une traversée de ce cycle : du frémissement du mouvement qui bruit en silence, mais dont l'amplitude est réelle et profonde, au tremblement de la peur. Du tremblement de l'indécision, de la sidération, vers celui du geste à accomplir, du doute, de sa justesse, de son échec. Et enfin, de tout tremblement vers le tremblement du désir, de l'éros, de la vie. Ce tremblement qui nous maintient parfois entre peur et désir et qui dit aussi les différentes formes de courage qui nous font avancer dans l'inconnu".