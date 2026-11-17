Los Angeles. Ville de tous les mirages, des paillettes et des faux-semblants, des rêves brisés et des illusions perdues, aussi. Une jeune femme amnésique survit à un mystérieux accident de voiture ; une aspirante actrice fraîchement débarquée de l'Ontario croit encore au conte de fées hollywoodien ; un réalisateur voit son film lui échapper sous la pression d'intérêts obscurs... Entre ces destins croisés, David Lynch tisse l'une des oeuvres les plus fascinantes et déroutantes du cinéma contemporain, un film considéré par beaucoup comme son sommet. Sorti en 2001, Mulholland Drive n'a cessé, depuis, de hanter critiques et spectateurs, résistant à toutes les analyses et nourrissant les interprétations les plus mystiques, s'efforçant de percer le mystère sans jamais réussir à l'épuiser. Plus de vingt ans plus tard, dans cet ouvrage à plusieurs voix, Rockyrama vous invite à reprendre la route sinueuse de Mulholland Drive. Une route qui, comme le film lui-même, ne mène nulle part... et partout à la fois.