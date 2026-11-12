Investir pour être libre

Des stratégies éprouvées et incroyablement puissantes pour devenir libre financièrement. Quelles sont les stratégies d'investissement qui permettent de devenir financièrement indépendant ? Ce livre propose un système éprouvé et efficace pour construire pas à pas sa liberté financière, de la gestion de votre budget à la Bourse, à l'immobilier et aux investissements alternatifs. Peu à peu se construit ainsi un système automatique de création de richesses, nourri par les conseils de tous les experts que Mounir Laggoune reçoit sur sa chaine Youtube et son podcast. Cet ensemble de stratégies d'investissement est synthétisé à chaque fin de chapitre dans des arbres de décisions qui guident le lecteur et lui permettent de faire les bons choix.