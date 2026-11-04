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#Roman francophone

Le chat qui reliait les âmes au Café Pont

Nagi Shimeno

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Bienvenue au café Pont, où des chats accompagnent les âmes vers l'au-delà. Après une vie pleine d'amour aux côtés de Michiru, Fuuta, un chat tigré, vient de franchir les portes de leur dernière demeure. Mais entre son monde et celui de sa maîtresse subsistent des passerelles invisibles... L'occasion rêvée pour Fuuta de lui faire ses adieux. Au café Pont, plongé dans les limbes, chaque client porte un regret, un message jamais livré. Grâce à un battement de queue, Fuuta convoque les âmes disparues pour donner à ceux qui restent une chance de révéler ce qu'ils n'ont jamais osé confier. S'il remplit cinq missions, il pourra revoir Michiru une dernière fois. Parviendra-t-il à se lover à nouveau sur ses genoux et à lui offrir un dernier ronron ? Un roman tendre et poétique, où l'amour et les souvenirs défient le passage du temps. Traduit du japonais par Anne-Claire Leroux A propos de l'autrice Nagi Shimeno est née à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka. Elle a été finaliste du premier prix littéraire Oishii en 2018 et, un an plus tard, elle a publié son premier roman. Elle possède un café à Tokyo. "Une bulle de douceur, un moment hors du temps empli de tendresse". liliesbookcorner "Un beau livre qui fait du bien". Librairie A Livr'Ouvert (Paris)

Par Nagi Shimeno
Chez HarperCollins France

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Auteur

Nagi Shimeno

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature japonaise

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Le chat qui reliait les âmes au Café Pont

Nagi Shimeno trad. Anne-Claire Leroux

Paru le 04/11/2026

224 pages

HarperCollins France

8,00 €

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