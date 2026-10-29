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Petite préhistoire du rapport sexuel

Gisèle Chaboudez

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L'évolution des connaissances dans le champ de la préhistoire comporte des faits qui viennent résonner de façon nouvelle avec la conception d'une cause sexuelle du langage. Cette rencontre inattendue a poussé Gisèle Chaboudez à en explorer les termes, à en évaluer les fondements et en esquisser les conséquences. En cessant de décrire l'activité sexuelle préhistorique comme simplement reproductrice, des préhistoriens changent la donne et ouvrent ce champ à la jouissance spécifique des corps parlants, rejoignant ainsi, sans le savoir, des travaux méconnus de Lacan. Avec le langage, l'Homo sapiens manifeste la jouissance qui résulte de l'interaction du corps et du langage, la représente dans l'art pariétal, lui donne une importance sociale et même sacrée. Cette préhistoire du rapport sexuel, comme celle du rapport des sexes, intéresse particulièrement notre époque. Or les structures de domination et d'organisation sociale pourraient découler de la façon dont les communautés parlantes répondent au manque structurel du rapport sexuel, pour y suppléer. Que recèle le sexe entre l'homme et la femme pour connaître un destin aussi singulier ? Ce livre offre une grille de lecture anthropologique inédite de nos systèmes de croyances et de pouvoir.

Par Gisèle Chaboudez
Chez Erès

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Auteur

Gisèle Chaboudez

Editeur

Erès

Genre

Essais psychiatrie

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Petite préhistoire du rapport sexuel

Gisèle Chaboudez

Paru le 29/10/2026

220 pages

Erès

26,00 €

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Scannez le code barre 9782749288147
9782749288147
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