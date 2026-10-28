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L'intelligence naturelle

Didier Van Cauwelaert

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Dans un monde envahi par l'IA, Didier van Cauwelaert nous invite à redécouvrir les pouvoirs extraordinaires du vivant. Plantes capables d'anticiper nos actions ou de reconnaître un agresseur, animaux qui nous sauvent d'un péril dont ils ont eu le pressentiment, guérisons inexpliquées, rêves qui influencent la réalité, conscience au-delà du cerveau... A travers une enquête scientifique fascinante, nourrie de récits à couper le souffle, l'auteur montre combien notre soumission à l'intelligence artificielle nous aveugle sur les merveilles qui nous composent et nous entourent.

Par Didier Van Cauwelaert
Chez J'ai lu

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Auteur

Didier Van Cauwelaert

Editeur

J'ai lu

Genre

Sciences

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L'intelligence naturelle

Didier Van Cauwelaert

Paru le 28/10/2026

416 pages

J'ai lu

9,60 €

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