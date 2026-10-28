L'intelligence naturelle

Dans un monde envahi par l'IA, Didier van Cauwelaert nous invite à redécouvrir les pouvoirs extraordinaires du vivant. Plantes capables d'anticiper nos actions ou de reconnaître un agresseur, animaux qui nous sauvent d'un péril dont ils ont eu le pressentiment, guérisons inexpliquées, rêves qui influencent la réalité, conscience au-delà du cerveau... A travers une enquête scientifique fascinante, nourrie de récits à couper le souffle, l'auteur montre combien notre soumission à l'intelligence artificielle nous aveugle sur les merveilles qui nous composent et nous entourent.