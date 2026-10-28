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Costa Rica

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Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! 116 volcans, 1200 km de côtes, 5% de la biodiversité mondiale représentée, un quart du territoire classé en parcs nationaux ou réserves naturelles : bienvenue au Costa Rica ! Dans Le Routard Costa Rica, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (embarquer dans une pirogue pour glisser sur les canaux du Parque Nacional de Tortuguero, monter à cheval comme un vrai sabanero, ...), des visites (s'imprégner du rythme de vie de Cahuita, fouler les sentiers du Parque Nacional Manuel Antonio, ...) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 40 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Costa Rica hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Costa-Rica

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Costa Rica

Le Routard

Paru le 28/10/2026

416 pages

Hachette

19,95 €

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